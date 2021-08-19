88歲翁提領60萬要訂婚 警方一語點破是詐騙

88歲徐姓老翁16日上午前往新北市五股區登林路郵局，要提領60萬元作為訂婚之用，行員通報警方進一步了解，徐翁竟連訂婚日期、對象都交代不清楚，所幸當時當地里長也在郵局內，聯合勸說下徐翁才驚覺自己險遭詐騙，警方也同時徐的子女要多加注意。

警方調查，徐翁為退伍軍人，兒女早已結婚，16日上午10時許獨自前往郵局告知行員說要提領60萬元，行員進一步關心得知老翁領款目的是要做為訂婚之用，隨即通報蘆洲警分局協助。

警方到場後進一步關心徐翁，但他卻無法清楚交代要跟誰訂婚、何時訂婚，所幸當時當地貿商里里長蕭明霞也在郵局，里長與老翁認識，經過警方、行員及里長一起勸說下，徐翁才恍然大悟自己遭到詐騙。

警方連絡徐翁家屬後，協助其提領必要的生活費後，陪同其返家並請他妥善保管郵局儲金簿及印章，成功攔阻民眾遭到詐騙。警方呼籲，民眾除了自己提防遭詐騙外，也要關心家人生活交往情形，如果遇到可疑詐騙情事，可以撥打165反詐騙專線詢問。