阿富汗民兵組織塔利班奪權後，許多女性不敢出家門，但當地TOLO電視台女記者阿甘德卻如常上班，17日更冒險訪問塔利班成員並提出質疑，獲澳洲媒體稱讚她勇氣過人。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，塔利班重奪政權後，阿甘德（Beheshta Arghand）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。消息傳出後，澳洲人報（The Australian）隨即透過電話訪問她。

報導一開頭就提到：「這就是阿富汗的勇氣，女記者阿甘德質問塔利班成員，要求他解釋為何其手下在占領首都喀布爾後，要挨家挨戶搜查民宅。」報導所指的塔利班成員是塔利班新聞團隊的赫瑪德（Mawlawi Abdulhaq Hemad）。

赫瑪德當時回答，「全世界現在都承認，塔利班才是這個國家真正的統治者」，「我仍對人們害怕塔利班感到驚訝」。

報導提到，阿甘德所任職的TOLO電視台是阿富汗最大規模民營電視台。台內有很多記者都是塔利班針對的對象，因為塔利班不滿他們對阿富汗反抗軍不敬和具有敵意。

報導也指出，TOLO電視台在過去5年來，一共有12位記者被殺害。阿甘德向澳洲人報表示，她堅持如常上班，是為了要宣示女性有權工作。

赫瑪德17日突然現身於TOLO電視台，當阿甘德得知自己將要訪問赫瑪德時，簡直讓她感到「震驚」。

阿甘德提到，要她坐在赫瑪德面前進行訪問是「非常困難的事情」。她說：「對他來說，可能沒什麼大不了；但對我來說，這是很嚴重的事情。」

她也提到，赫瑪德在訪問結束後向她說：「我的姐妹，別擔心，一切都會安好的。」

阿甘德向澳洲人報表示，她仍很憂心，並強調：「我們不想回到往日女性只能待在家、不准工作的年代。」

儘管壓力再大，阿甘德還是完成了訪問的任務。她提到，訪問過程中，當赫瑪德說「全世界現在都承認塔利班是這國家的真正統治者」時，她「控制住自己的情緒和身體語言」。

報導指出，雖然未來還可能會有其他女記者訪問塔利班領袖，但絕大多數都將會是外國記者，她們可以在事後離開阿富汗。而像阿甘德這樣的當地女性記者，卻是要承受可能隨之而來的各種後果。

除了阿甘德之外，TOLO電視台其他女記者阿塔帕（Hasiba Atakpal）和拉希米（Zahra Rahimi）等，也持續走上街頭，並且在塔利班的威嚇之下完成採訪任務。

TOLO電視台老闆莫赫塞尼（Saad Mohseni）表示，電視台新聞團隊的勇氣讓他感到敬佩。他說：「這是非凡的勇氣。」

莫赫塞尼強調：「我肯定她們是很害怕的，但她們的勇氣蓋過了她們的恐懼。」

此外，莫赫塞尼表示，該台之後播放節目內容會變得非常審慎，例如音樂節目必須避免出現穿短裙女性畫面；電視台更需要「逐個小時重新檢查」所有節目內容。他認為，塔利班不可能持續對媒體採取寬容態度。