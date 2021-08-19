台北市衛生局今日公布3名確診足跡，分別為案15991、15992及16001，個案曾搭乘台北捷運到過萬芳醫院、科技大樓、台電大樓等7站，也曾搭682路線公車。此外，個案同時到過士林區社子國小、文山區福鼎湯包店、南港區南港與玉成公園。

根據確診個案公共場域活動史，3名個案足跡並未切分開來，只知個案曾在11日下午從捷運萬芳醫院站前往科技大樓站，12日下午從捷運台電大樓站前往中正紀念堂、大安站，13日到過士林區社子國小，14日晚間到過文山區福鼎湯包店。

15日上午、下午個案分別去過南港區南港公園、玉成公園，16日則是於上午搭乘682公車從社新里站前往石牌國小站、搭北捷從象山經中正紀念堂前往台電大樓，下午則再去福鼎湯包店，晚間則搭乘682返回社新里站。

衛生局表示，案15991、案15992及案16001皆於17日確診，案15991及16001感染源為職場同事，案15992感染源尚待釐清，3人皆為台北市個案。根據北市府昨公布的資訊，案15991為北投職場群聚個案，案16001則為台電大樓群聚個案。

衛生局說，個案曾搭乘的捷運及公車已完成清消，個案曾到過的國小已於17日完成清消，湯包店則在18日完成清消，並依規定停業3天，恢復營業後的11日內暫停內用，改採外帶或外送；公園也在18日完成清消。