行政院會今（19）日拍板通過財政部研議的證交稅條例修正草案，將現股當沖交易稅稅率千分之1.5延長實施3年、至2024年12月31日止。行政院長蘇貞昌表示，此舉有助台股持續活絡，促進證券市場長遠發展、帶動經濟成長，盼後續送立院審議後早日完成修法程序。

蘇貞昌表示，現股當沖交易稅自2017年4月調降至千分之1.5迄今，當沖交易成交值占比持續提升，目前已達40％以上，帶動股市成交量倍數成長，證交稅自2016年的709億元增至2020年的1,506億元，今年前7月證交稅收已達1708億元。

蘇貞昌認為，當沖降稅措施已相當程度達到提升市場交易量能及流動性的政策目的，此次修法將現股當沖降稅措施繼續延長3年，有助台股持續活絡，促進證券市場長遠發展，帶動經濟成長。請財政部及金管會後續積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

財政部指出，今年7月集中及櫃買市場現股當沖成交值占比達約45％，遠高於降稅首年的24％。當沖日均成交值3008億元，較降稅首年日均成交值365億元大幅跳增。當沖日均證交稅稅收約4.51億元，亦高於降稅首年的0.56億元。

財政部表示，當沖降稅確已帶動市場交易量，達成提升市場交易動能及流動性目的，為促進證券市場長遠發展需要，此次修法研議延長實施3年。後續將會同金管會積極與立法院朝野各黨團溝通，盼能早日完成修法。