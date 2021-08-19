因不滿縣府版本寬鬆，花蓮縣議會今續審「新設置畜牧場管理自治條例草案」，縣府並將草案由9條增列至11條，不過，議員對於第4條第4款，有關新設畜牧場周界距離是否含「農舍」，看法分歧，爭論不休，議長張峻動用表決，在多數議員同意下，決定延至下會期再審。

因卜蜂計畫在花蓮設場，去年縣內反對聲浪高漲，最後遭縣府撤銷執照，也催生「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案。昨天縣府二、三讀審查，環團、自救會到場高舉「挺退審」、「拒絕矇混」等標語。此案今天續審，但仍然無法過關。

縣府彙整公民團體意見後，將草案由於本9條，增列至11條，其中，第4條第4款，原條文為新設畜牧場應距離商店、機構、部落、住宅（不含農舍）等周界300公尺，但有議員建議要含農舍、部落定義模糊應加門牌，而環團訴求周界拉長到500公尺，今天都繼續討論。

多位議員表達意見後，針對部落加門牌先表決通過，接著討論住宅是否須含農舍。縣議員黃馨、鄭寶秀認為應含農舍，否則等於是搞族群分裂。

議員林源富認為是該嚴格把關，但條例愈綁愈緊、愈設愈細，條例中第5條13項就有把原基法定在內，以後畜牧場都不用申請了，都不會過關了。

縣府農業處長吳昆儒說明絕無雙標或搞族群分裂，只要農地上的農舍，不分族群，都不會納入距離周界。

議長張駿裁示，因草案爭議仍多，取得議員同意，經過表決後，確定把這案留到下個會期審議，「新設置畜牧場管理自治條例草案」確定卡關。

反卜蜂自救聯盟會長張家蕙說，希望縣府能再制定更完善的條例，符合大家的期望，希望對於有爭議性的條例，像是農舍、距離，可以召開會議，建設、環境等，說明一下這些距離和含不含農舍的問題，是否應該有更完善的圖出來給我們知道，這樣會更好，也才能有效解決這些有爭議的問題。