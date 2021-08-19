阿富汗情勢在美軍撤離後風雲變色，如今塔利班已奪下政權。向蔡英文總統下戰帖辯論「誰真正愛台灣」的中廣董事長趙少康今說，有綠媒說他是環球時報的跟屁蟲，「對不起，我從來不看環球時報，也不知道環球時報寫些什麼，哈哈，我不是什麼跟屁蟲，我只是中華民國和台灣人民的守護者」。

趙少康反問，紐約時報認為台灣應該為阿富汗被美國拋棄的遭遇感到驚恐，我完全同意。民進黨要不要說紐約時報是中共同路人？要不要說痛罵拜登的川普是環球時報的跟屁蟲？

趙少康說，阿富汗一夕變天，首都老百姓完全不知所措，才知道一直都被自己的政府和美國騙了；聰明的台灣人難道會看不懂？是的，阿富汗不是越南，台灣不是阿富汗，但美國還是美國。

趙少康指出，他問蔡英文如果兩岸打起來，不幸共軍兵臨城下，她是要和還是要戰？民進黨人不敢面對這個敏感嚴肅的問題，竟然眾口一致甩鍋給國民黨，譏諷國民黨1949戰敗撤退到台灣。

趙少康表示，國民黨當年是戰敗了，但國民黨記取丟掉大陸的恥辱、痛定思痛、生聚教訓，知道老百姓的生命財産才是最重要的，政治人物説大話沒有用，逞強鬥狠也沒有用。國民黨將士用命，成功保住了台灣，古寧頭戰役、93砲戰、823砲戰，一戰接一戰，阻擋了共軍的侵入。

趙少康強調，丟掉大陸，是國民黨的過，保住台灣，是國民黨的功。1949年若國民黨不來台灣，就會是共產黨來台灣，期間腥風血雨，不知道會死多少人，還會有今天民進黨大權在握、呼風喚雨、洋洋得意、不可一世的可能嗎？