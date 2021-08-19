擁有亮麗外型的辣模網紅袁曼軒(Sherry)，4年多前樂嫁澳洲礦業大王之子P男，老公當年為她準備大排場求婚、豪奢婚宴，也在婚後給她跟一雙龍鳳胎供應了富足的生活品質，讓袁曼軒一直認為自己是世上最幸運的女孩，不料童話般的美滿生活變調，日前她拍片痛訴老公在泰國外遇，她才發現這4年來另一半根本沒幫她申請配偶簽證，導致她在疫情期間難以回到澳洲跟孩子團圓，而此事爆出後，外界仍有不少質疑她的聲音，袁曼軒因此再拍片，拿出證據還原老公外遇的時間線，還揭露小三的誇張行徑，直言「細思極恐」。

袁曼軒自曝豪門婚因老公外遇生變後，提及自己結婚4年來，老公都沒幫她申請配偶簽證，一直都是以觀光簽證待在澳洲，不料此事引發外界質疑，甚至有人認為「袁曼軒根本沒結婚」，她因此再拍影片，抖出一切真相，拿出了她跟P男分別在澳洲及台灣的結婚證書，還有一雙兒女的出生證明，證實兩人確實有結婚，孩子是澳洲公民，簽證的問題並非疫情期間才起疑，而是此前遭老公跟婆婆模糊帶過，都說早就交給專門律師處理，但直到她自己聘請律師，才知道根本不是這麼回事。

袁曼軒找來閨密Dana，還原小三囂張行徑，直呼根本侵門踏戶，相當恐怖。(翻攝自Sherry袁曼軒YouTube頻道)

袁曼軒更吐露，自前年11月，老公開始忙泰國的事業，她一開始還帶著孩子跟公婆陪他到當地工作，但之後疫情日益嚴重，於是權衡之下，她就帶著孩子跟婆婆回到澳洲，老公則是藉故工作忙碌，幾乎沒有回家，而她原本去年底找閨密到澳洲，夫妻倆約好大家一起跨年，但P男卻稱突然得出差，2019年聖誕節就飛去泰國，放鳥眾人，直到跨年後才回來，但2020年2月又出境，之後稱在泰國邊境礦場收訊差，漸漸沒了聯繫，就這樣袁曼軒「被分居」了1年多，婆婆還要她體諒男人忙於工作不要想太多，「不要吵不要鬧」，她就這樣隱忍了下來，也坦言遠嫁澳洲進入豪門的生活不簡單，其實她在婆家沒什麼話語權。

而她去年8月在老公勸說下，先回到台灣探親並處理公司的事情，老公當時還承諾她有孩子媽身分，要回澳洲沒問題，不料她之後因不是配偶簽證，而卡在台灣，同年9月鄰居告知她在澳洲的房子在拍賣，而閨密也吐露其實有發現P男外遇，且已經有段時日，袁曼軒也請閨密Dana入鏡，還原發現P男外遇的經過。

Dana表示小三突然出現，追蹤了她們這群好姊妹每個人的IG，還按讚她們每篇文章，姊妹們因此注意到這個人，到對方的IG一看不得了，發現小三公開貼出P男跟自己各種旅遊放閃照，甚至有婚戒照，非常囂張，「感覺故意要讓我們發現她」，至於發現後為何不馬上跟袁曼軒說？Dana表示姊妹們覺得她孤身在澳洲，怕知道此事後會崩潰，因此才等她回台灣後找時機說出實情，袁曼軒也坦言，天天以淚洗面，有時醒來才發現自己連睡著都在哭，所幸有閨密陪著她挺過最艱難的時刻，而她知情後立即致電婆婆攤牌，才由她輾轉聯繫上P男，男方第一時間選擇裝死，最讓袁曼軒難過的是，老公犯錯還不承認，「如果當年他跟我說一句sorry的話，我真的會睜隻眼閉隻眼，就這樣算了」，選擇讓婚姻繼續，但她之後又面臨簽證遭拒、不讓她看孩子等事，讓袁曼軒心死決定打離婚官司，捍衛應得的權利。