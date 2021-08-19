指考剛放榜，考生們開始填選志願，不過選科系時還要考量該產業的未來發展，有網友在社群平台發問，他好奇熱門的醫學院什麼科系最慘？貼文一出引起網友熱烈討論，一名中國醫藥大學的網友回答是「營養系」，並分析因為執照難考薪水又超低，此則留言得到不少迴響。

一名網友在《Dcard》上發文詢問，醫學院的科系一般包含牙醫系、藥學系、物理治療系、護理系等， 有些學校還有醫學社工、醫技系等等科系，在這些醫學院的科系之中，哪個系畢業後的出路最慘？

貼文一出立刻引起網友熱烈迴響，「醫院三低：營養、醫檢、社工」、「台大醫學系吧？同學太強了每科都考不贏別人一直被當，結果念八年都念不畢業，只有高中學歷」、「三類非醫牙都很慘啦！學測時大家考了不差的分數，也要花一堆時間考證照」、「不用懷疑，就是醫技系」。

不過許多學生表示最慘非營養系莫屬，「考上營養師，薪水低到爆」、「這麽難考薪水又低，醫院的缺額又少」、「營養真的不好，大部分的人都轉行」、「最慘在這，執照難考薪水超低，還會被民眾說 ：『你們講的這些網路上都有，我幹嘛聽你講？』」。