好市多販售的「科克蘭衛生紙」，被譽為好市多必買神物之一，但一名網友昨發文抱怨說，以前明明又厚又軟，如今感覺每張衛生紙都變薄了，使用起來很容易破，引起超過4千人討論，不少人認同地說，原來不只我這樣感覺，漲價之後感覺就變了。
一名網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，第一次使用科克蘭三層衛生紙，當時覺得很厚又很柔軟，因此就捨棄本土的衛生紙，每次都去好市多買。不過，最近補貨之後發現，使用起來變得很容易破，沾到水之後，還會產生一些屑屑，但明明以前就不是這樣子，難道自己真的太敏感了嗎？
貼文引起上千名網友熱烈討論，「衛生紙真的變薄了」、「原來不是只有我感覺這樣」、「難怪最近用覺得有點怪怪的」、「漲價之後就變了」、「跟錢一樣越來越薄」、「變貴又變薄，本來299元，變薄後，價錢變319元」、「擦屁股拿兩張還要再對折才敢用」。
但也有網友表示，用了沒有什麼特別的感覺，與他牌相比，還是覺得很親膚好用。另有網友則說，現在很多衛生紙的訴求都是可以直接丟馬桶裡面沖掉，以前那麼厚丟進去超容易塞住，所以改薄一點才能符合大眾的需求吧？
文章來源：好市多商品經驗老實說
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