台灣少子化問題嚴重，生育率全球排名倒數第一，為鼓勵生育，中央2月拍板8月起2歲以下育兒津貼、托育補助皆調高1000元，提高為每月3500元、7000元，新北市托育補助也延續既有的增額補助3000元，家長最高可領1萬元。

新北市社會局表示，8月起上路的未滿2歲育兒津貼與托育補助有三大亮點，一是擴大補助對象，已領取育嬰留職停薪津貼跟弱勢兒少、低收入戶兒童、身障、特殊境遇家庭子女等生活補助者，也能申請；二是補助金額提高，三是第二胎以上加發。

父母自己帶孩子的育兒津貼補助部分，8月起調高為3500元，二胎以上加碼500元到1000元；明年8月起二次加碼為5000元；托育補助部分，送公托每月補助4000元；明年8月起再提高為5500元，二胎以上加1000到2000元。

而送托參加「新北市公共托育合作聯盟」的私立托嬰中心，8月起，中央補助家長7000元，新北市增額補助3000元，可領1萬元；送托合作聯盟居家托育人員，新北市增額補助2000元，可領9000元。不過社會局指出，目前新北增額補助暫到12月，市府有意延長，明年度預算已編列提出，尚待議會審議通過。

社會局分析，新北的家外托育率已從2011年的8％提高到現今的36％，顯見補助減輕不少家長負擔，讓他們更願意將孩子送托。社會局統計，去年共有2.1萬人申請補助，今年1月至7月已有1.8萬人申請。

社會局提醒，育兒津貼與托育補助有排富條款，需家庭綜合所得稅在20％以下才能申請，兩者不得重複請領，另去年7月已領有育兒津貼或托育補助，且8月仍符合資格，市府8月起會自動調整發放金額，不用重新申請。