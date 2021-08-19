中國人民銀行（大陸央行）18日表示與大陸國家發展改革委、財政部、銀保監會、證監會和外匯局等6部委近日聯合發佈《關於推動公司信用類債券市場改革開放高品質發展的指導意見》，從完善法制、提升資訊揭露有效性、健全定價機制、加強監管和統一執法等10方面進行具體改善。

該《意見》也要求嚴格落實預算法與實施條例，確實做到「誰借誰還、風險自擔」，防範地方政府隱性債務風險。秉持「零容忍」態度，依法嚴肅查處各類逃廢債行為、挪用發行資金等各類違法違規行為，禁止企業借債務重組和破產機會「甩包袱」、「卸擔子」。

據每日經濟新聞引述東方金誠研究報告，今年以來大陸信用債融資已經從去年第4季大型地方國企超預期違約事件造成的衝擊中得到明顯恢復。1到6月信用債發行量共計約6.1兆元（人民幣，下同），淨融資額9878億元，較去年下半年分別增加6141億、9602億。

但與融資環境寬鬆、發行利率大幅走低的去年上半年相比，今年上半年信用債發行量、淨融資額分別減少2383億和2兆元。