民進黨台北市議員王世堅。（資料照，張穎齊攝）

台北市長柯文哲昨(18日)在臉書公布《嘿！你好嗎》的台北市防疫紀錄片，紀錄3個月來瘟疫下的北市，以及如何透過決策防堵病毒擴散。民進黨台北市議員王世堅今(19日)對此在臉書指出，影片中80%都是柯文哲自己的畫面，鮮少出現真正在第一線努力防疫的英雄，痛批「收割、造神的市長柯文哲」。

柯文哲昨在臉書指出，三個月來在疫情熱區設立快篩站、機動篩檢隊，加速找出傳染源，確實匡列，隔離確診者與接觸者，同時調度醫院加開防疫專責病床，成立專責防疫旅館，並以最快的速度為市民接種疫苗，花了74天，雙北終於從三級降到二級，餐廳也從全關到重新開放內用，儘管疫情還沒有結束，仍想用這支影片，感謝所有警消醫護同仁、感謝所有高素質的國民。

不過，王世堅在臉書指出，台北市疫情得以控制，是第一線醫護、警察、消防、環保等辛勞的防疫勇士日以繼夜的努力與全體市民的全力配合，柯文哲卻拍了個「嘿！你好嗎」防疫紀錄片，影片中80%都是他自己的畫面，鮮少出現真正在第一線努力防疫的英雄，對於環南市場等疫情事件、醫福會執行長王必勝來協助都隻字未提，報喜不報憂。

王世堅更質疑，全國疫情雖然趨緩，但還不到鬆懈時刻，全國戰戰兢兢如履薄冰專心防疫，「柯文哲竟然還有時間拍片宣傳自己？」