美股周三(18日)因美國聯準會(Fed)釋出今年可能縮減量化寬鬆貨幣政策(QE)的訊息，4大指數全面下挫，亞股應聲下跌，拖累台股今(19日)開低走低，電子、傳產、金融類股一片綠油油，權值股台積電等重挫逾2%，指數一路下殺，市場信心潰散，恐慌賣壓湧現，止不住跌勢，終場加權指數收在最低點16375.40點，大跌450.87點，指數為近3個月來新低，成交值4312億元。

台股18日才剛終結連9日下跌，翻紅上漲，沒想到只高興1天，又再次面臨國際股市下跌的壓力，行政院會雖通過「證券交易稅條例」第2條之2、第3條修正草案，將當沖降稅優惠延長3年，稅率維持千分之1.5，但仍止不住跌勢，指數不斷下探，先把昨日漲的全都吐出來，後更跌破昨日低點16418點，指數跌跌不休，連16400點關卡都告失守。

電子權值股更成重災區，台積電被砍至559元，大跌15元，跌逾2%；聯電跌至55.5元，跌幅逾4%；聯發科則又跌破900元大關，收在888元，跌逾2%。

航運股是昨日盤面反攻要角，今日類股指數下跌逾4%，貨櫃三雄終場跌逾半根跌停，長榮收在128元，跌幅5.88%，陽明收在126.5元，跌幅7.33%，萬海收在213元，跌逾7%。