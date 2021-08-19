北北基、桃竹苗、中投雲、嘉義縣、宜蘭12縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

(15：33更新)大雷雨狂炸！氣象局對新北市、桃園市、新竹縣發大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

同時持續發布北北基、桃竹苗、中投雲、嘉義縣、宜蘭大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗以北地區及中部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天鋒面仍在台灣北部海面，天氣不穩定，各地雲量偏多，清晨至上午北中南東都有零星降雨，而主要的降雨仍集中在中午過後，午後各地都有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨及局部大雨甚至大雷雨發生的機率，若對流發展較晚降雨也會持續到晚上，午後外出請攜帶雨具。

至於位於關島西方海面的低氣壓，氣象局表示，未來將以西北西轉西北的方向通過琉球海面後北上，目前資料顯示周日、下周一(22、23日)是相對離臺灣比較近的時候，至於遠近的程度及強度是否再增強，現階段各模式資料間分歧度仍大，請多留意此低氣壓後續的發展及動向。