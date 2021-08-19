許翁右肩的旋轉肌全破，骨頭偏移磨損。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化一名65歲的許姓老翁，右肩膀長期痛又卡，甚至無法舉高活動受限，他以為是五十肩，求診醫師嘗試各種療程，但絲毫沒有得到改善，後來求診部立彰化醫院骨科醫師陳柏陳，竟發現是因旋轉肌破裂造成的肩關節退化，所幸經過治療後，目前已經恢復正常。

住在田尾的許翁右肩已經疼痛長達4年，且每況愈下，除了無法抬手，嚴重的時候甚至連睡覺都會痛醒，這1年來到處求助醫師，得到各種說法，也嘗試不同的療程，藥也吃了，復健也做了，震波、針灸等等各種療程都是過了，依然沒有好轉。

許翁表示，因為鄰居五十肩到彰化醫院找陳醫師治療好轉，他也以為他是五十肩，才到醫院求助醫生幫忙，沒有想到診斷竟不是！

陳柏辰指出，旋轉肌最主要的功能就是讓肩膀能抬高伸展，還有內外旋轉，當旋轉肌破裂後無法自行癒合，就會產生疼痛、手不舉的症狀，許先生因為長年未對症下藥，還造成關節退化、骨頭移位，使得肱骨頭和肩峰摩擦加劇疼痛。

陳柏辰說，兩者的症狀確實很像，但五十肩是關節沾黏，與旋轉肌破裂不同，許先生經過反制是肩關節置換後，4天就出院，現在已經可以拿東西，自行穿脫衣服，恢復原本健康正常的生活，提醒民眾發生類似情形還是要找專業醫師就診，找出原因才能對症下藥。