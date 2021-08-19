友達(2409)今天召開股東會，針對近期業績不錯、股價疲弱，小股東關心友達股價表現及分析師對面板產業的評價，董事長彭(又又)浪指出，友達無法影響股價高低，而過去面板產業景氣循環太大，面板產業常被以PB(股價淨值比)來評價，而非其他產業使用的PE比(本益比)。友達希望透過雙軸轉型的策略，來創造企業長期而穩定的獲利，當景氣循環的影響減少，相信市場會以較合理的評價方式看待面板產業。而在經營團隊方面，公司也希望透過財務改善的工程計畫等，來提高股東權益報酬率。

2020年因為宅經濟帶動需求回溫，面板產業轉為供不應求，友達營運狀況從去年初的谷底逐季向上攀升。2020年全年合併營收仍較2019年小幅成長0.8％，達2,709.6億元。獲利表現方面，扭轉2019年度虧損情況，全年營業淨利20.8億元，歸屬於母公司業主之淨利達33.8億元，基本每股盈餘為0.36元。

今年上半年表現依舊強勁，友達的現金部位累積速度加快，針對持有現金未來運用方面，彭(又又)浪表示，友達仍會持續審慎妥善運用資源進行雙軸轉型，於Go Premium面強化在高階顯示技術(如次世代MicroLED)上的投資；在Go Vertical場域經濟方面，友達也會持續結盟更多有價值的公司，將價值鏈延伸到下游、系統，以及解決方案。