鍍面大廠燁輝(2023)上半年交出好成績，每股稅後純益（EPS）1.2元；公司對下半年展望審慎樂觀，隨著外銷美國市場熱絡以及美國鋼價攀高，可望對下半年營運有利。

燁輝表示，中美貿易戰，全球供應鏈重組，關鍵原物料爭奪戰持續。在貨幣寬鬆政策下，原物料價格飆升仍為必然。各國宣布「碳中和」，能源新政策引爆鋼鐵需求。此外，美、中、歐、印各主要經濟體均提出大規模基建計畫，鋼材必將供不應求。隨著疫情分化了各國家經濟發展格局，掌握外銷，掌握歐美市場將成為贏家。

展望第三季，法人指出，燁輝為中鋼大客戶，受惠中鋼7、8月月盤價格均開平盤，來自歐美的訂單需求轉強且鋼價攀高，外銷接單至少看到10月，燁輝外銷報價也持續提升，有利第三季業績續揚。此外，燁輝兩岸廠區接單仍旺，產能持續滿載，下半年營運可望穩健成長，優於上半年。

受惠鋼市榮景再現，燁輝上半年合併營收418.2億元，年增64.9%，創同期新高；毛利率11.28%，年增4.58個百分點；歸屬母公司業主淨利22.73億元，也為同期新高，EPS1.2元。

燁輝兩岸均有設廠，上半年合併營收418.2億元，其中，燁輝中國營收占比約47.9%，台灣廠占約36%，轉投資的燁興占合併營收約8.2%，為三大主要營收來源；市場分布方面，上半年營收有約25.5%來自台灣市場，以中國市場為主的亞洲市場占比達51.5%；美洲占11.5%，歐洲占比約為9.6%。

燁輝公司指出，美國商務部於7月30日號公布防蝕鋼板產品反傾銷POR4初判稅率，燁輝為1.97%為台灣最低。此外，美國參議院於8月10日通過總金額1.2兆美元的加強基礎建設現代化法案，將在未來8年內為美國帶來大量用鋼需求，平均每年增加5百萬噸。

中國工信部及國發改委日前發布2021年粗鋼產量不高於2020年，如果2021年粗鋼產量須達成不超越2020年目標，則下半年須減產6,000萬噸以上。大陸環保限產，對亞洲鋼市供需為正向因素。