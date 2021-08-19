0402太魯閣號重大事故已逾4個月，花蓮地檢署4月中旬首波起訴後持續偵辦，今宣布追加起訴台鐵局花蓮工務段主辦工程司潘堂益，涉犯過失致死、偽造文書罪嫌，工程顧問公司郭姓專案經理，則涉犯過失致死罪嫌，偵查終結追加起訴。

台鐵408次太魯閣號今年4月2日在花蓮清水隧道前，撞上違法施工、掉落鐵軌的工程車，導致出軌，釀49死、逾200輕重傷，花蓮地檢署4月16日因事證明確偵結，施工廠商主嫌李義祥依過失致死、過失毀損軌道及肇事逃逸等罪嫌起訴，並求處最高刑度；逃逸移工華文好（阿好）依過失致死起訴，2人均羈押禁見。

聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，也依過失致死罪嫌起訴；東新營造違反採購法部分，則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

針對台鐵局、設計監造公司、專案管理公司、李姓被告經營公司、借牌東新公司等承包工程有無不法，花蓮地檢署專案小組仍持續偵辦事故地點上方、台鐵發包「鐵路行車安全改善六年工程」。

不過台鐵花工段指派潘堂益擔任主辦工程司，與中棪工程顧問公司郭姓專案經理，同屬第二級品管單位，均有督導、稽核工地安全衛生與職業安全衛生的責任，儘管2人多次前往施工地點勘查，卻睜一隻眼閉一隻眼看待缺失，導致後續意外發生。

其中，潘今年1月23日前往工地現場，發現有部混凝土預拌車行經既有道路時，因道路缺失，輪胎卡在邊坡、車輛熄火，可預見大型車輛、機具恐因此翻落鐵軌，卻未要求改善，以致李義祥當時因施工進度落後，4月2日在禁止施工期間前往趕工，進而讓駕駛的吊卡大貨車滑落鐵軌，釀成憾事。

另，花檢指出，潘堂益身為主辦工程司，明知工程實際進度落後，卻在公共工程標案管理系統，填載不實施工進度，涉犯公務員登載不實罪嫌，因此也追加起訴。

至於後續是否會有第3波起訴，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，針對這次臺鐵太魯閣號408次列車事故發生、罹難者家屬與傷者有提出告訴、及檢察官簽分偵辦等部分，均已偵查終結，至於承包工程有無不法，目前仍正持續偵辦。