名模瑞莎（李瑞莎）原籍烏克蘭，2013年取得中華民國永久居留證，與老公Mike於2015年結婚，並於2016年底生下女兒Veronika，並在同年取得國籍，2019年1月拿到中華民國身分證，而隔了5年，今在臉書分享喜訊懷了二胎。

36歲瑞莎至2016年底生下女兒Veronika，相隔5年今（19日）在臉書寫下「很期待見到你（妳）」而照片中見到瑞莎穿著白色深V露出半球，一手撫著稍微隆起的肚子，而另一張照片大女兒躺在瑞莎的肚上，似乎在聽著胎中寶貝的心跳，充滿親子溫馨感，蔡其昌也在第一時間「恭喜瑞莎！祝福一切順利」。

瑞莎經紀人表示，她懷第二胎至今沒有特別不舒服，比較特別的是，她是前一陣子懷孕滿3個月才讓快5歲的女兒Nika正式知道這件事，但Nika早就一直覺得媽媽肚子裡已經有一個小朋友，「可能是女兒的直覺吧！Nika後來知道了也很開心，知道有一個弟弟或妹妹要陪她了，她要當姊姊了！」

瑞莎本來跟老公計畫要生兩個，之前被問何時生第二胎時，她總說順其自然，有了就很開心，因此這一胎也算是計畫中。熱愛工作的她不希望懷孕影響工作，也不會刻意減少工作量，經紀人表示，因最近防疫警戒剛降級，很多之前的廣告、拍攝工作剛好都要在這月份完成，會盡量安排讓她可以舒服工作。

而粉絲也紛紛送上祝福「恭喜恭喜 祝福善良漂亮的媽媽」、「這媽媽的身材很不科學，恭喜瑞莎」、「恭喜瑞莎 健康平安」、「太棒了」。