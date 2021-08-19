上海浦東機場t2航站樓內的16區入境人員轉運點，工作人員“全副武裝”等待旅客的到來。（中新社）

《深圳商報》報導，中美航權爭端再起。美東時間8月18日，美國交通部發佈新指令，稱將在四周內，將部分中國航空公司航班的載客量也限制在40％以內。此前，美國聯合航空(United Airlines)7月21日從舊金山飛往上海的UA857航班有5名乘客確診新冠，觸發了中國民航局的熔斷機制。

中美航線上的供給下降，將進一步加劇供需不平衡的問題。近期有一組照片在網路廣泛流傳，由於美國九月開學季即將到來，中國留學生在上海浦東機場排隊辦理登機手續飛往美國，有的航班等待隊伍蜿蜒長達一公里。甚至目前有赴美航線商務艙價格已炒到10萬元（人民幣，下同）。

★美交通部要求中國航司控制40％客座率

8月18日，美國交通部發佈《2021-08-10令》，修改中美之間的有關航權的《2020-06-01令》，以回應中國民航局近期對美國聯合航空公司的運營限制。

通告顯示，由於美國聯合航空7月21日從舊金山飛往上海的UA857航班有5名乘客確診新冠，從而觸發了中國民航局「單方面制定」的熔斷機制，因此美聯航被要求三選一：

a）取消2班舊金山飛上海的航班；

b）限制2個航班載客率為0％，但可載貨；

C）4次入境航班的載客率不得超過40％。

美聯航選擇了c方案，自8月11日開始執行。

美國交通部表示，中國的「熔斷」政策有違中美兩國航班協議。美國政府多次就「熔斷」措施向中國政府提出異議。美方認為，將航班抵達中國後有旅客檢測陽性的責任歸咎於承運航空公司是不妥的。因為航空公司遵循了所有要求，而且航空公司也無法獨立核實中方的陽性檢測結果，此外也無法確認乘客是在何時何地感染新冠病毒。簡而言之，美方認為，入境確診數不應該歸咎於航司。

美交通部稱，為了對等，美方要求對於中方運營中美航線的四家公司（國航、南航、東航、廈航）在中國至美國方向上，執行對等的不超過40％載客率的限制措施。

國航CA987 北京飛洛杉磯【8.23-8.29】

東航MU587 上海飛紐約【8.30-9.5】

南航CZ327 廣州飛洛杉磯【9.6-9.12】

廈航MF829 廈門飛洛杉磯【9.13-9.19】

自疫情爆發以來，中美航班爭端在去年已出現多次。2020年3月，因為疫情防控需求，中國民航局施行「五個一」政策，即「一家航空公司一個國家一條航線一週一班」的國際航班政策。

2020年5月，美方指責中方讓美國航司無法恢復中國客運航班，並要求中國四大航企向美方提交航班計劃。

2020年6月3日，美國交通部宣佈將從6月16日禁止中國客運航司航班飛往美國。6月4日，中國民航局調整「五個一」在政策，在獎勵與熔斷機制下，允許更多外國航空公司復航中國。6月5日，美國交通部取消禁止飛美計畫，只允許每周2個中國大陸航班往返美國。

隨後雙方逐漸放鬆限制。去年8月，美國聯合航空和達美航空被允許每周各運營4個中美航班。美國交通部則表示，中國航空公司可運營總計每周8趟往返航班。

★中美航線票價飛漲

自暑運開始，赴美需求不斷增長，尤其是進入8月後，由於開學在即，赴美留學需求高漲。自8月1日起，美國放開了留學生赴美的限制，持有F／M簽證的學生將不再受「赴美禁令」的影響，可直接由中國前往美國，無需在第三國中轉14天。

與此同時，中美航班運力仍然受限。據瞭解，在整個中美航線上每周只有不到20班直飛航班在運營，這也使得航班量供不應求。此前，「赴美留學機場千米排長隊十萬票價再現」一度登上微博熱搜。

票價方面，有報導稱，7月從大陸經香港轉機赴美的機票，經濟艙還能買到5000至8000元的機票，商務艙1.6萬元左右，進入8月，經濟艙機票已經漲到2至3萬元，商務艙更是飆漲至7至10萬元。

今天，記者隨機查閱了攜程票務平台8月23日上海飛往波士頓的機票，經濟艙票價區間在3.6萬至4.7萬元。中轉3次的經濟＋頭等艙機票4.57萬元，且經濟艙已經售罄。公務艙票價僅剩1張，近8萬元。