「福臨88號」貨輪今19日清晨行經雲林縣箔子寮外海約13浬處發生船難，率先抵達的金門艦先將10名印尼籍船員救至救生艇。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

再由布袋海巡隊巡防艇PP-3559將船員接駁至甲板上，於9點42分返回布袋海巡隊。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「福臨88號」貨輪今19日清晨行經雲林縣箔子寮外海約13浬處，因機艙進水傾斜有沉船之虞，緊急向海巡求援，海巡署艦隊分署第十三布袋海巡隊前往救援，抵達時中部地區機動海巡隊金門艦已將10名印尼籍船員救至救生艇，再由布袋海巡隊接駁送至海巡隊，在疾病管制署南區管制中心安排下，10名船員已搭防疫計程車前往高雄市的集中檢疫所。

布袋海巡隊清晨6點10分接獲海巡署第五巡防區通報，指國籍獅子山共合國的「福臨88號」貨輪在箔子寮外海約13浬處發生船難，布袋海巡隊立即指揮巡防艇PP-3559、3563著防護裝備前往事故地點，艦隊分署中部地區機動海巡隊金門艦早一步在6點55分抵達。

再由布袋海巡隊巡防艇PP-3559將船員接駁至甲板上，於9點42分返回布袋海巡隊。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

遇難船員上到布袋海巡隊巡防艇後先量體溫。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

布袋海巡隊人員到現場，發現「福臨88號」貨輪傾斜進水，在貨輪旁有3艘救生筏在海面漂浮，多人正在揮手呼救，金門艦人員全程著防護衣，先施放救生小艇，把載浮載沉在救生筏上的10名印尼籍人員救起，確認無人傷亡後，再由布袋海巡隊巡防艇PP-3559將船員接駁至甲板上，於9點42分返回布袋海巡隊。

在疾病管制署南區管制中心安排下，10名船員已搭防疫計程車前往高雄市的集中檢疫所。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在疾病管制署南區管制中心安排下，10名船員已搭防疫計程車前往高雄市的集中檢疫所。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

目前10名船員已在疾管署南區管制中心、移民署嘉義縣專勤隊的安排下，搭車前往高雄集中檢疫。