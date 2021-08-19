台灣運彩的網球有許多玩法可以選擇，其中『大小』是最受歡迎的玩法之一，除了5戰3勝的男子ATP四大賽(澳網、溫布頓、法網以及美網)之外，一場網球比賽要分出勝負會進行2到3盤，每盤所進行的局數加總就是運彩開立大小之標的。以辛辛那提首輪賽事為例，由來自美國的選手伊斯內爾(John Isner)對戰英國的諾里(Cameron Norrie)，運彩賽前開立的大小值為25.5(局)，最終比賽結果由伊斯內爾以(6-4)(6-7)(4-6)三盤取得勝利，最終比賽內容一共進行了33局，賽前投注大分的玩家們即可開心抱走獎金。

網球的大小玩法與選手的發球能力息息相關，一場比賽開始前擲硬幣決定率先發球方以後，由一位選手發球一整局(搶七除外)，每局互換一直到比賽結束，男子網球選手身材高力量大，擅於發球又穩定的球員保住自己的發球局是贏球的基本要素，因此只要雙方實力差距不要過大，發球就是大小玩法最主要的變因！當兩名發球極佳的選手互相對上，雙方有很大的機會可以保住自己多數的發球局，因此出現大分的可能性就很高；若是發球好的選手碰上較不擅長發球的對手，則比賽出現小分的機率較高。

參考來源: https://www.atptour.com/en/stats

現正打得火熱的辛辛那提大師賽(8/14~8/22)屬於積分1000的網球賽事等級極高，很多各國知名好手都有參賽，筆者用ATP官網在硬地球場對球員的發球實力評分作為依據，整理出辛辛那提第一輪打完有晉級的選手之中發球實力前5名以及倒數5名，讓喜歡運彩大小玩法的朋友們可以有個參考。前5名分別為：伊斯內爾(John Isner)、奧普卡(Reilly Opelka)、提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)、貝瑞提尼(Matteo Berrettini)以及麥維德夫(Daniil Medvedev)。倒數5名則是：寇普費爾(Dominik Koepfer)、弗格尼尼(Fabio Fognini)、帕爾雷(Benoit Paire)、羅摩斯(Albert Ramos-Vinolas)、史瓦茲曼(Diego Schwartzman)。