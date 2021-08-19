8月18日「＃吳亦凡工作室涉合同糾紛被起訴＃」話題又登上大陸微博熱搜。據大陸天眼查顯示，近日吳亦凡的關聯公司北京凡世文化傳媒公司、內蒙古凡世影視傳媒公司因合約糾紛被起訴，據稍早公開的一審民事裁定書顯示，該案涉及2018至2019吳亦凡的世界巡迴演唱會合約糾紛。

同時8月17日晚間，多家大陸影音平台發聲明表示，已下架吳亦凡的影視綜藝節目。據《中國基金報》引述中國網路視聽節目服務協會秘書處負責人透露，截至17日上午10點，全網合計處理吳亦凡相關短影音節目達190萬條、影視綜藝節目7000部次。目前仍在繼續開展有關節目內容的排查和處置。

除此之外，包含優酷、愛奇藝、騰訊等各大網戶影音平台，已下架吳亦凡的相關作品；與吳亦凡有品牌合作的騰訊視頻，更是在事件發生開始便迅速向發出解除合作通知、終止一切合作。

另外百度已經給吳亦凡打上了「違法失德藝人」資料標籤；微博則已禁言吳亦凡個人和工作室帳號等。