由韓國VALOFE代理的3D寫實MMORPG線上遊戲《伊卡洛斯》，即日起在VFUN平台開放台灣專屬伺服器，本作以中世紀歐洲幻想風格為背景，描述無畏英雄的史詩故事，其中更結合動作戰鬥系統，玩家可騎乘各式各樣的飛行寵物進行大規模飛行戰鬥，還有許多豐富的玩法系統，誠摯歡迎各位玩家即刻加入《伊卡洛斯》，一同成為傳奇的冒險者！

《伊卡洛斯》台服火熱上線

為提供台灣玩家更流暢的遊戲環境，官方也特別組建全新開發及營運團隊，帶來嶄新的冒險旅程！遊戲內除了有數不盡的湖光山色美景與波瀾壯闊的劇情故事可以盡情體驗之外，還有超過800種以上的寵物，待玩家來馴服，不管是在大陸上奔跑的巨狼，或是在空中遨遊的強大飛龍，只要在《伊卡洛斯》世界，通通都可以實現。

開服活動獎勵拿不停

慶祝台服上線，官方推出一系列開服福利活動，包括開服紀念簽到、8月簽到和兌換、骰子、酷涼夏季活動，只要完成指定任務，就可獲得墮落天使武器裝扮和套裝14日、寵物坐騎等多項豐富獎勵！