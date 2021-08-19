近來許多家長反映，手機借孩子玩，沒想到一不注意被孩子點下付款後，下期的帳單就多了好幾萬元，為確保消費者權益，行政院消保處與NCC在今年2月開會討論，並協調電信業者提供防制機制，手機門號用戶可視實際需求，針對電信帳單代收代付功能，申請「限制使用」或「限制額度上限」，即日起上線。

消保處統計，今年1月1日至7月31日止，各直轄市、縣市政府受理電信帳單代收代付APP費用相關申訴案158件，其中78件爭議主因為「誤觸APP內購買」或「消費額度超出預期」。

消保處表示，疫情影響下，宅經濟發威，越來越多消費者使用Google Play或App Store等平台下載的APP，並透過電信帳單代收代付APP所產生的費用，衍生不少爭議。

為兼顧消費者使用的便利性與安全性，NCC與消保處協調電信事業提供可要求「限制使用」電信帳單代收代付功能或可洽電信業者辦理「限制額度上限」；消保處副處長吳政學表示，此功能從即日起消費者就可向所屬電信業者申請。