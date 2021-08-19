高鐵苗栗通霄路段日前因大雨造成土石滑動，軌道受影響只能以單線雙向營運。（高鐵提供／陳祐誠傳真）

高鐵終於通了！台灣高鐵苗栗通霄路段，自8月7日起歷經13天日夜搶修，今日完成該路段邊坡之穩固措施並設置安全圍籬，俾利後續永久性修復工程進行；同時，各項檢測均符合安全運行標準，將自明（20）日起高鐵苗栗路段，恢復雙線雙向運行。

高鐵公司說明，該路段緊急搶修工作因崩塌邊坡土質鬆軟、夯填不易，施工便道開設難度高；為確保營運安全、避免施工機具或崩塌土石翻落軌道，造成安全風險，經持續抽水穩定崩塌邊坡，同時增派機具修築施工便道以提升工程效率。

台灣高鐵表示，終於在今日完成主崩塌區位置之搶修工程，設置安全圍籬，並於第一階坡頂打設鋼軌樁及加裝鋼板，確保雙向運轉安全無虞。後續將辦理該路段各項永久性修復工程，並成立「高鐵全線邊坡安全體檢小組」，全面檢視邊坡安全。

台灣高鐵自事故發生以來，秉持「誠實面對、有效解決」之實事求是態度，確保搶修工程與營運安全同時並行。高鐵公司江耀宗董事長表示，苗栗路段邊坡坍滑事件是高鐵面對極端氣候下，確保營運安全的一項重要警示！因此已責成各級主管，思考異常天候對現階段及未來永續經營與因應強化作為。

高鐵公司強調，將重新檢視現行各項土建設施維護與管理機制，是否足以因應日益劇烈之異常天候變化，並將極端氣候對營運安全之威脅，納入未來重大策略規劃專案。