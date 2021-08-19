中華民國企業永續發展協會（BCSD Taiwan）昨日舉辦年度會員大會暨第九屆理監事改選，並經新任20名理監事會成員推舉，由華碩董事長施崇棠出任第九屆理事長，期盼借重華碩落實永續策略與行動之經驗，加速台灣企業與國際永續準則接軌。

中華民國企業永續發展協會表示，第八屆理事長黃呈琮在2015年接任後，致力國際永續報告準則推行以及強化國際合作連結，包括發表整合性報導架構（IR）正體中文版、GRI（Global Reporting Initiative）準則正體中文版、成為GRI全球永續準則委員會（GSSB）成員、與國際氣候組織The Climate Group（TCG）簽訂合作備忘錄，並於2020年成立台灣永續金融推動平台，展開更全面性的永續金融基礎工作。

中華民國企業永續發展協會指出，疫情重塑人類工作與生活樣貌，接連的極端氣候更突顯落實永續發展的急迫性，施崇棠具備獨到企業實務經驗與前瞻洞見，接任後除強化理事會功能、共同規劃中長期策略藍圖，更將借重華碩所開拓的「數據化衡量、科技化管理」策略型永續經驗，與協會成員共同發展奠基於數位轉型的新永續視野，並結合產業脈動與國際趨勢，串連各界資源，催生、建構更崇本務實的企業永續模式與解決方案。

中華民國企業永續發展協會為世界永續發展協會（WBCSD）在台灣唯一的全球聯盟夥伴，目標協助台灣企業發展永續策略，並導入國際準則與相關議題應用工具，使台灣企業在全球永續價值鏈中扮演不可或缺的角色，2021至2023年，中華民國企業永續發展協會將聚焦於氣候行動、永續金融、自然資本衡量及循環性衡量指標等重點項目。期盼在新任理事長及理事會引領下，串起更緊密的國際永續連結，透過準則與工具導入、研究與出版、主題論壇研討會與教育訓練、專案輔導等方式，為台灣企業提供更務實可行之永續發展支持與服務。