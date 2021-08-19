寶島一姐謝淑薇本周在美國辛辛那提網球賽奮戰，女雙和比利時梅騰絲(Elise Mertens)的合作是大會頭號種子，首輪也輪空免戰，直接晉級16強，可惜今天凌晨的比賽，經過搶十局努力仍以5比7、7比5、5比10飲恨俄羅斯布林可娃(Anna Blinkova)／白俄羅斯薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)，只待美網繼續努力。

首盤謝淑薇／梅騰絲兩度破發取得5比2領先，可惜錯過2個盤末點，還被對手連搶5局逆轉收下該盤，第2盤後段謝淑薇／梅騰絲連下3局、將盤數追平，兩方人馬也進入「搶十局」決勝負，搶十局3比3平手後，布林可娃／薩諾維琪連贏4分佔得優勢，台比組合雖追回2分，不過還是殘念輸球。

謝淑薇透過臉書粉專表示，搭擋身體沒問題，自己也沒有新的傷病，但職業運動選手有些不舒服是正常的，而自己在2019年受傷後一直在不是太好的狀態，她還是會像過去每次受傷一樣，默默努力、帶心等待。

謝淑薇補充，不擔心狀態不佳，以及身體沒有完全恢復的問題，這是她職業生涯一直在面對的問題，她樂觀說：「等我滿血歸來，定再大殺四方！」