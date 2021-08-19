龜山步道(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

《斯卡羅》一片受到眾大迴響，其實一片引至歷史－「牡丹社事件」，距今約150年左右，《斯卡羅》原著為臺灣醫師兼小說家陳耀昌，以1867年於臺灣恆春半島發生的羅發號事件為主題，於2016年1月出版《傀儡花》一書，由《一把青》金獎導演曹瑞原執導，邀請吳慷仁、温貞菱、法比歐、周厚安、雷洪、夏靖庭、黃健瑋等人參與演出，共同來呈現台灣首次簽署國際和平條約的故事！

牡丹社事件的起源，源起於清同治十年(西元1871年)，位於台灣東北方的宮古島民前往琉球王國進貢途中，因天候因素漂流到台灣東南部的八瑤灣海岸（今九棚），因為對環境的陌生，闖入排灣族的領域，雙方因語及文化的隔閡產生衝突，有54人遭原住民殺害，史稱「琉球漂民事件」。日本藉此事件於同治十三年(1874年)，以懲凶為理由，派陸軍中將西鄉從道率軍三千五百餘人，登陸社寮(今車城鄉射寮村)，當日軍抵石門附近時，遭牡丹社、高士佛社原住民據石門天險抵抗，使日軍攻勢一度受挫；後來日軍三面夾攻，原住民遭敗，此即「牡丹社之役」。日軍隨後在龜山建督府、開設病院，並繪圖測量沿岸各地準備屯田久駐，侵台的野心暴露無遺。因此清廷對台灣的治理態度轉為積極，於是命福建船政大臣沈葆楨為欽差，統籌台灣海防事務；沈葆楨於光緒元年(1875年)奏准在琅嶠築城設縣，並改名為「恆春」，故「恆春」的舊名為「琅嶠」！

看電視學知識，民眾不妨藉由《斯卡羅》一片，也來一場「牡丹社歷史之旅」！為大家蒐羅這趟歷史之旅的「要」「點」，包括：石門古戰場、琉球藩民五十四民墓、龜山步道、車城福安宮、射寮棉仔的家、龜山安營紀念碑、龜山步道、猴洞山公園、恆春古城、八寶公主廟等

※.石門古戰場：

石門古戰場紀念碑(攝影：洪書瑱)

石門古戰場一隅(攝影：洪書瑱)

忠魂碑出於《尋根訪古憶琅嶠/墾丁國家公園管理處》

石門古戰場紀念碑_部份石碑反放於地(攝影：洪書瑱)

石門古戰場紀念碑背面，這紀念碑的背後也有許多故事(攝影：洪書瑱)

石門古戰場紀念碑因歷史而有不同的過程(攝影：洪書瑱)日本藉由琉球漂民事件，於1874年發動征戰，成為著名的牡丹社事件，當時日軍與牡丹社人在四重溪展開激戰，也就是現今石門古戰場位置，石門古戰場因具有天然隘口的絕佳地理位置，形成一個易守難攻的位置。在戰事結束後，日本政府於此處建了紀念碑，此紀念碑象徵對原住民的教化、統治能夠如此長劍一般長驅直入。

※.琉球藩民五十四民墓：

琉球藩民墓_《半島今昔/墾丁國家公園管理處》1871年由日本那霸出發預計前往宮古島的琉球船，因遇風浪漂流至八瑤灣(今:九棚)。因語言與文化隔閡導致了與高士佛社的誤解，僅12人在保力庄庄民的協助下獲救，卻造成54人遭殺害，在保力以及統埔庄庄民協助下，葬在雙溪口，並在1874年牡丹社事件日軍登陸後，移葬至統埔(今琉球藩民墓)。

※.車城福安宮：

車城福安宮外觀(攝影：洪書瑱)

車城福安宮左側牆上鑲嵌石碑(攝影：洪書瑱)車城福安宮門左側牆上鑲嵌著一塊石碑，內文為:「奉君命，討強梁；統膍貅，駐繡房。道塗闢，弓矢張；小醜服，威武揚。增弁兵，設汎塘，嚴斥堠，衛民商；柔遠國，便梯航。功何有，頌維皇！」，此乃1867年羅發號事件後，李仙得與番社頭目卓杞篤，於琅嶠締結「南岬之盟」後，劉明燈刻字於此，此碑又稱「劉提督碑」。

※.射寮棉仔的家：

射寮房屋(棉仔的家)1874_於走讀傀儡花書中而來，取自陳正三先生(圖：西拉雅風管處提供)

依據後來的人用照片比對覺得這裡有可能就是射寮棉仔的家(圖：西拉雅風管處提供)棉仔於1867年羅發號事件當時擔任美國駐廈門領事李仙得的嚮導，並與李仙得於他家門口拍攝照片，當時棉仔的家為茅草屋式的建築，後於1874年牡丹社事件期間拍攝之照片此建築已為紅磚屋，後人依此照片發現此房舍仍保存至今。

※. 龜山安營紀念碑：

龜山安營紀念碑(圖：西拉雅風管處提供)1874年牡丹社事件期間，日軍駐紮於此，原先日軍於瑯嶠灣登陸後，駐紮在兩條河流間的土地，但因為雨季積水，因此改移至現今海生館停車場位置，並立此紀念碑，稱明治七年討番軍本營地紀念碑。

※.龜山步道：

龜山步道遠望(攝影：洪書瑱)

龜山步道(攝影：洪書瑱)

龜山步道(攝影：洪書瑱)

龜山步道(攝影：洪書瑱)1867年羅發號事件期間，李仙得曾搭船至此地視察海灣，並於此上岸進入射寮，後來對此海灣做了精細的描繪與測量。1874年牡丹社事件，日軍從瑯嶠灣登陸，然後沿四重溪朝內攻打牡丹社。龜山具有極佳戰略位置，於龜山上可看到射寮、統埔、保力等村莊，因此被日軍作為重要軍事要地。

※.猴洞山公園：

猴洞山(攝影：洪書瑱)

猴洞山(攝影：洪書瑱)

猴洞山(攝影：洪書瑱)舊稱饗山，為日治時期附近居民活動的地點，亦曾是此地原住民傳統祭祀的地方，猴洞山是由珊瑚礁岩組成，為恆春城內重要的龍脈外，更是幾何中心。

※.恆春古城：

恆春古城(攝影：洪書瑱)

恆春古城(攝影：洪書瑱)

恆春古城(攝影：洪書瑱)

恆春古城(攝影：洪書瑱)恆春舊時稱瑯嶠，在牡丹社事件後，清廷感受到臺灣的地理重要性，因此派沈葆楨來臺辦理防務，並於1875年開始在恆春築城。恆春古城主要建材為花崗岩與閩南磚，且恆春城具有極佳的風水地理位置，四周有四靈(三台山-玄武、龍鑾山-青龍、虎頭山-白虎、朱雀-西屏山)共同守護著恆春城。

※. 八寶公主廟：

八寶公主廟(圖：西拉雅風管處提供)1867年美國商船羅發號經臺灣海峽時，遭風浪影響漂流至七星岩觸礁沉沒，遇難船員於龜仔甪社上岸，被誤認為侵略者遭原住民殺害，是為羅發號事件又稱羅妹號事件，當時船長夫人杭特夫人也遭殺害，有一說法杭特夫人就是廟中所祭祀的八寶公主。另一個傳說中，荷蘭的公主「瑪格麗特」在來臺灣的途中遇到船隻觸礁擱淺，並遭龜仔甪部落原住民殺害，公主身上的八樣物品(荷蘭木鞋、絲綢頭巾、珍珠項鍊、寶石戒指、皮箱、寶石耳墜、羽毛筆和紙)也被帶走，因此被稱為八寶公主。