《MLB推薦賽事 : 8/21(六)，09:40 舊金山巨人@奧克蘭運動家(系列賽首戰)》狀況火熱的舊金山巨人8月打出13勝3敗的佳績，以77勝42敗繼續領跑全聯盟，本週末巨人將與奧克蘭運動家進行本季第二次的「灣區大戰」。「灣區大戰」過去在運動家主場進行過74個系列賽，運動家贏下其中44個系列賽佔據上風，但巨人攻守近況都處於高檔，坐鎮主場的運動家勢必會面臨一番苦戰。

運動家的團隊進攻在明星賽後迎來大爆發，8月團隊攻擊指數高達0.863。打出生涯年的一壘手歐森(Matt Olson)持續狂轟猛炸，球團在7月底交易來的馬提(Starling Marte)在進攻端也有卓越貢獻，出賽16場就繳出11分得點。而沉寂大半球季的明星三壘手查普曼(Matt Chapman)終於甦醒，8月的攻擊指數高達1.014。靠著打線的奧援，運動家8月拿下9勝5敗，逐漸拉近與美聯西區榜首太空人的差距，要衛冕分區冠軍仍有一絲希望。

巨人今年長打產量驚人，先發打線除了投手棒次外，有7名打者的全壘打數突破15支，每棒都有一錘定音的能力，穩定的打線讓對手投手群毫無喘息的空間。巨人不僅先發球員有穩定輸出，替補球員也能有適時貢獻，本季巨人已擊出18支代打全壘打，團隊全壘打數176支也高居國聯之冠，擁有極具威脅性的打線。此外，巨人今年有30場勝利是來自於逆轉勝，能有如此堅強的進攻韌性也是因為有出色的長打火力作為後盾，如果巨人能繼續保持目前的進攻能量，有望在睽違8年後再度登上國聯西區王座。

運動家此戰預計由馬奈(Sean Manaea)領銜主投，馬奈今年一度被視為美聯塞揚獎熱門人選，但馬奈明星賽後的表現一落千丈，近三場先發都投不滿6局，自責分率高達12.27，近況不盡理想。巨人此戰原本預定的先發投手古托(Johnny Cueto)因手臂拉傷進入傷兵名單，此戰應會使用投手車輪戰，巨人牛棚本季自責分率3.21、WHIP 1.09皆位居國聯之冠，牛棚戰力固若金湯，令對手難以輕易攻破。

運動家雖然打擊近況不錯，但此戰要面對牛棚穩定的巨人，在巨人車輪戰的作戰策略下，運動家打者每輪都要面對不同的投手，恐怕很難突破堅固的鐵牛陣。而運動家先發投手馬奈近況不穩，面對聯盟頂尖的重砲部隊，要全身而退的難度不小，因此筆者看好巨人能在系列賽首戰勝出，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。