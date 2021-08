【近視為我國最重視的議題之一】

台灣近視人口比例為全世界第一,根據統計資料指出台灣小一學童的近視率為22%,小六學童為66%,到了國中增加為77%,而高中生近視率已高達85%,而患有高度近視者(500 度以上)高達17%,所以了解近視原因、預防近視,甚至如何控制近視的加深速度已經是我國最重視的議題之一。據世界衛生組織發布的世界視力報告顯示,美國大約有七成的孩子在6歲之前就有自己的平板電腦,而美國的孩童每天花在電子屏幕上的時間一點也不比我國孩子少,在調查了1000位媽媽提供的資料後,統計出美國孩童每天看電視111分鐘,使用平板電腦87分鐘、智慧型手機80分鐘、電子遊戲機77分鐘等等。

【視力問題正在急劇上升】

相信許多父母可能時常對自家孩童警告禁止整天都盯著電腦電視螢幕,但根據最新研究指出,在新冠肺炎禁閉在家長達一年多的時間後,科學家表示:「兒童近視和其他視力問題正在急劇上升。」

根據《衛報》報導,儘管在隔離期間大家都會用娛樂來減輕疫情帶來的壓力,但醫生和科學家還是一直在密切關注這段在隔離期間孩子的長期健康,近日發表在《英國眼科雜誌》(British Journal of Ophthalmology)上的一項新研究發現,兒童近視的發病率是疫情開始前的2.5倍,該研究中說到:「在香港,學校關閉了好幾個月,甚至遊樂場、運動場、戶外露營地和郊野公園等娛樂設施都關閉了,因此自然而然的,孩子們把更多的時間花在了閱讀、看電視、玩電腦手機或其他3C產品上。」

【孩童嚴重的健康問題】

研究報告的作者也就是香港中文大學眼科醫生Jason Yam告訴《衛報》:「近視絕對不是世界末日,但它可能表示著未來更嚴重的孩童健康問題。」

眼科醫生Jason Yam在接受《衛報》採訪時表示:「我們的研究表示,戶外時間越少,接觸屏幕的時間越多,近視就發展就越快。」「且實際上會導致多種眼部併發症,不可逆轉的視力風險也會更大。」

圖片來源:daydaynews

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021AUG 4).SCREEN USE LINKED TO FAILING EYESIGHT IN CHILDREN. Futurism