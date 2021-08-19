2021葫蘆埤自然公園童趣節將在8月28日、29日及9月4日、5日連續兩周周末假期登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2021葫蘆埤自然公園童趣節趕上了暑假的尾巴，即將在8月28日、29日及9月4日、5日連續兩周周末假期登場，歡迎大小朋友們來葫蘆埤自然公園同歡，共享夏末時光。

台南市長黃偉哲表示，為促進台南觀光產業發展，振興經濟，市府團隊在配合二級警戒放寬之防疫規範之餘，緩緩推動各項觀光活動，並妥備各項防疫計畫及因應措施，讓民眾能安心出遊，在台南渡過悠閒假期。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，葫蘆埤自然公園於2018年首辦童趣節活動，吸引許多大小朋友參加，並獲踴躍回響。今年活動在疫情影響下未能於兒童節如期舉辦，在疫情趨緩後，為不負期待，幾經評估考量後，安排在8月28日開始活動。

觀光局為紓解活動人潮，振興地方觀光，原本1個周末的活動，加碼為2個周末辦理，各項節目也將避免民眾過度聚集適度控管人流，歡迎大家安心到葫蘆埤自然公園參加童趣節活動。

觀光旅遊局表示，本次活動連續2周末安排了街藝、趣味團康、說故事、園區生態導覽等精采節目；在展售館1、2樓空間規畫了互動式體驗遊具來培養小朋友的體感及創意思維邏輯。

另也與多家公私單位合辦大富翁遊樂場，小朋友可至服務台領取領取1張大富翁集章扇，於各宣導攤位或市集攤位集滿5格章，即可至服務台換取小禮物1份。