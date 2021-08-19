今年是西藏和平解放70週年，今天（19日）上午在拉薩市布達拉宮廣場舉行的活動上，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋以中央代表團團長身份出席。汪洋致詞時警告，任何外部勢力都沒有資格對西藏事務指手畫腳，任何分裂的圖謀都將以失敗告終。

汪洋表示，要鞏固發展西藏和諧穩定的良好局面，確保國家安全和邊疆穩固，社會大局持續穩定向好，成績來之不易，必須倍加珍惜，要準確把握西藏工作的特徵，加強和創新社會治理，依靠各族幹部緊守反分裂鬥爭的銅槍鐵臂，亦要堅持宗教中國化方向，團結宗教群眾，為維護國家安全和社會和諧貢獻力量。

汪洋強調，歷史證明，團結穩定是福，分裂動亂是禍。西藏多年來堅持走中國特色解決民族問題的正確道路，消除舊社會民族歧視和隔閡，挫敗達賴集團和敵對勢力的分裂破壞活動。

汪洋指出，要築牢中華民族共同體意識，打牢民族團結的思想基礎、文化認同。要堅持以人民為中心的發展思想，推動經濟社會高質量發展，發展是促進共同富裕、實現長治久安的基礎，西藏所有的發展都要賦予民族團結進步及改善民生的意義。