英超足球第2輪再迎來六大豪門之間的對戰戲碼，首戰作客失利的「槍手」兵工廠，本週坐鎮酋長球場，迎戰有「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）億萬回歸的「藍軍」切爾西，「倫敦德比」要給你好看。

兵工廠自從老帥溫格（Arsène Wenger）離任後，歷經埃梅里（Unai Emery）、暫代的永貝里（Freddie Ljungberg）到今天的阿特塔（Mikel Arteta），戰績每況愈下，連續兩季排名第8是1994-95賽季以來最差，更是26年來首次未獲歐洲盃賽資格。

槍手陣中不乏高價收購的球員，像2019年以破隊史最高轉會費紀錄7200萬鎊加盟的象牙海岸翼鋒佩佩（Nicolas Pépé）、去年以4500萬鎊從馬競買來的防守中場帕蒂（Thomas Partey）、以及今夏5000萬鎊由布萊頓簽下的本土中衛本懷特（Ben White），但這些高價球員未能有符合身價的表現，佩佩偶有閃光、帕蒂傷病大於出賽、本懷特在開幕戰患得患失，槍迷都將矛頭指向執教經驗不足的阿特塔身上。

本季開幕戰，兵工廠作客面對踢附加賽首度升上英超的「蜜蜂」布倫特福德，在奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）與拉卡澤特（Alexandre Lacazette）兩大前鋒掛病號，帕蒂、中衛加布里埃爾（Gabriel）和前鋒恩凱蒂亞受傷缺陣的情況下，派出20歲前鋒小將巴洛根（Folarin Balogun）、夏天加盟的21歲比利時中場洛康加（Albert Sambi Lokonga），以及21歲中場羅維（Emile Smith Rowe）和20歲前鋒馬丁內利（Gabriel Martinelli）等年輕陣容，結果在表面數據佔上風但實質進攻無太大威脅的情況下，以0：2敗陣，槍迷高喊阿特塔下台的聲音再度響徹雲端。

比起兵工廠的狼狽，切爾西上賽季當機立斷請來德國人圖赫爾（Thomas Tuchel）接替蘭帕德（Frank Lampard）出掌兵符，不僅起死回生在英超搶到第4名，更在歐洲冠軍聯賽決賽扳倒強敵曼城，隊史第2度舉起大耳朵盃。

藍軍上賽季已梳理出一套冠軍陣容，今夏走了法國前鋒吉魯（Olivier Giroud，去AC米蘭）和本土前鋒亞伯拉罕（Tammy Abraham，去羅馬），但以破隊史轉會費紀錄的9750萬鎊迎回在2011-14賽季短暫效力過的前鋒盧卡庫。藍軍當年擁有「魔獸」德羅巴（Didier Drogba）大殺四方，贏得過4次英超、4次足總盃、3次聯賽盃和1次歐冠，如今重召曾被喻為「小魔獸」且近年已進化到足以媲美德羅巴的比利時神鋒，想要複製當年輝煌的企圖不言可喻。

盧卡庫並未趕得及參加首輪比賽，不過藍軍仍毫無懸念在主場以3：0輕取本季由前槍手名將維耶拉(Patrick Vieira)接任教練的水晶宮。盧卡庫已經參與了球隊週二的訓練，狀況不錯，有機會在對兵工廠之戰披掛上陣。在歐洲超級盃肩膀受傷的齊耶什(Hakim Ziyech)和今夏租借結束回歸的洛夫圖斯-奇克（Ruben Loftus-Cheek）是陣中兩名主要傷兵，同樣在歐超盃覺得腳踝不適的防守中場坎特(N'Golo Kante)則休息了開幕戰，有機會在本週復出。

兵工廠上賽季主客雙殺切爾西，加上前個賽季的足總盃決賽，槍手在正式賽事取得對戰3連勝4連不敗(季前的熱身賽切爾西2:1擊敗兵工廠)，但美好的往事只能回味，如果奧巴梅揚與拉卡澤特未能及時復出，收購上賽季租借加盟的挪威中場奧德加特(Martin Ødegaard)又未能成功(或是趕不及在賽前註冊)，以槍手現有的年輕陣容，恐難與狀態正夯的藍軍抗衡。推薦客勝、(2.5球)大分。