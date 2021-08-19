走讀傀儡花，公視大戲斯卡羅的歷史現場解說影片

【旅遊經 洪書瑱報導】

公視大戲《斯卡羅》於日前(8月14日)首播後即造成轟動，不管是公視，甚至在Netflix或LINE TV等影視平台，收視排行均為第一名，許多人臉書被相關訊息洗版，可見大家非常關心這片土地上過往發生的故事，而交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處於兩年前就為大家準備了當地的導覽解說影片，民眾可以藉由在地知名文史工作者林瓊瑤老師來擔任解說員，為每個歷史場景做深度詳盡的解說，讓影片觀看者更能夠理解《傀儡花》（也就是《斯卡羅》原著小說）書裡的情境，以及後續歷史事件的相關人文地理。

西拉雅管理處處長許主龍表示，全台各地區的溫泉都有其各自的特色及歷史文化背景，而管理處也持續以在地特色為溫泉區行銷，例如在關子嶺溫泉區製作以吳晉淮「關子嶺之戀」為發想的打卡藝術裝置「街燈下的祝福」，還有兩年前以《傀儡花》（斯卡羅原著小說）的內容為四重溪溫泉製作了導覽解說影片，主要是四重溪溫泉區位在相關歷史事件現場，遊客來泡溫泉的同時，也能藉由影片更進一步的認識在地背景與文化，並透過了解地方故事，讓旅程不只有放鬆與享受，也帶來對這塊土地有更深的認知與收穫。

近年來交通部觀光局推動深度、精緻旅遊的一環，民眾來到觀光景點不只是吃吃喝喝逛大街，結合體驗當地的人文風土民情，讓整個遊程更加豐富多元，尤其讓正在學習這些歷史課程的學齡孩子們來到這裡實際感受氛圍，相信會比坐在教室更來得有成效，而學子們及戲迷們，也能在暑假前也能看電視學知識！

來到八寶公主廟，遙想當年殉難的水手及船長夫人民眾可以藉由導覽影片，學習，影片中特別商請了影片裡瓊瑤老師帶著大家來到八寶公主廟，遙想當年殉難的水手及船長夫人，並登上龜山俯看恆春縱谷，將當時的射寮、統埔、保力、貍仔社等各個聚落盡收眼底，一同憶起一百五十多年前的歷史風雲。

※走讀《傀儡花》 公視大戲《斯卡羅》的歷史現場解說影片：

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圖片、影片：西拉雅國家風景區管理處提供