桃園市長鄭文燦19日前往楊梅多功能體育園區主持上梁典禮。（蕭靈璽攝）

為提供桃園市民平價享受多元運動環境，日前桃園市政府辦理「楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程」，桃園市長鄭文燦19日前往主持上梁典禮指出，結合6大功能的楊梅運動中心預計2022年9月完工。

日前市府辦理「楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程」，耗資7.2億台幣規畫興建地下1層及地上4層的多功能體育園區，桃園市長鄭文燦19日到場主持上梁典禮表示，楊梅運動中心預計2022年9月完工，體育局也補充，未來該場館將成為跆拳道選手的培訓基地及競賽場。

鄭文燦表示，位於國道1號楊梅交流道東側的楊梅多功能體育園區除設有基本游泳區域、健身房、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室外，更特別設有6個跆拳道訓練場地以及伸縮式看台供民眾練習及競賽，為桃園市持續推動跆拳道運動的普及。

關於跆拳道場地，桃園市體育局表示，未來該場館將透過營運移轉的方式委由民間機構營運，並強調該場館將提供更平價的方式供民眾前往，以確實達到全民運動的目標，為讓該場館未來能更有效使用，鄭文燦也表示，配合道路系統改善，體育場館旁的裕成路將拓寬為12米以利進出，強調交通更方便。

體育局表示，建築物整體設計以將以消光金屬板包覆鋼構建築，利用現代幾何塊堆疊與空間相互呼應，外強色彩則以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板以及深灰色茶花意象圖騰提升整體外觀視覺精緻度，更呼應楊梅特產茶花的文化特色，為楊梅增添一處具文化意涵的體育場館。