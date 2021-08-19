新冠肺炎疫情期間，若企業與員工協議減班休息，員工可額外兼職，如擔任美食外送員、到早餐店打工等，但有些公司會禁止員工兼職，北市勞動局長陳信瑜表示，工作規則不可訂定工作時間以外禁止兼職條款。

陳信瑜說明，正常工作時間以外，本屬於員工可自行支配的時間，應尊重員工可自由選擇運用，為保障勞雇雙方的權利，可適度且合理規範兼職行為，而員工下班後兼職其他工作，也不應導致正常工作時間時精神不濟、造成業務疏失。

陳信瑜表示，另也應避免兼職的工作與原來職務相同或具高度相關性，可能與公司產生利益衝突的疑慮等情形；若兼職影響勞動契約之履行而發生爭議時，則應於個案中具體客觀認定。

陳信瑜呼籲，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應針對工時、休息、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、受僱及解僱、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等相關事項訂立工作規則，報請主管機關核備後並公開揭示。

勞動局強調，內容須合理且具體明確，並符合法令規定，不得濫用權利，如員工對於工作規則有疑問，雇主也應逐一說明，避免勞資雙方認知有落差，導致爭議發生。