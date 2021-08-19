本週四即將展開LPL（中國賽區）季後賽第3輪的比賽，首日由例行賽戰績排名第4的皇族RNG迎戰在第2輪比賽擊敗滔博電競（TES）的LNG戰隊，次日（週五）由戰績排名第3的RA戰隊迎戰在第2輪比賽擊敗嗶哩嗶哩（BLG）的WE戰隊。第3輪比賽獲勝的2支隊伍，將晉級第4輪並分別對上戰績排名第1及第2的趣加鳳凰（FPX）、EDG戰隊；至於落敗的2支隊伍，由於主辦單位採用「雙敗淘汰」的賽制，他們將進行敗部復活戰，復活戰的勝者仍有機會晉級並打進最後的冠軍決賽。

8/19(四) 17:00 LNG戰隊@皇族RNG

LNG在季後賽第1輪以3：2淘汰蘇寧易購（SN）後，接著又在第2輪以3：1擊敗TES，LNG的上路Ale、打野Tarzan及中路icon等選手都有不錯的發揮，與TES的比賽，LNG平均每局打下15／13／30（擊殺數／死亡數／助攻數）、KDA指標3.5的成績，表現算是不錯；不過LNG能擊敗TES，除了選手發揮好之外，另外有一部分是TES自己的問題，不僅教練Warhorse的B／P（禁用／選用）無法讓選手拿到擅長的英雄角色，再加上全隊只有中路選手Knight的發揮較為穩定，多數選手的狀態不佳也是TES的敗因之一。另一方面，戰績排名第4的RNG，在例行賽後半段，中路Cryin及下路GALA的雙人組合狀態回穩，搭配上路選手Xiaohu優秀的擊殺能力，成功幫助RNG拿下9連勝的驚人戰績，也讓RNG再次成為LPL奪冠的熱門隊伍。本場比賽是RNG在季後賽的第1場比賽，相較於在季後賽已出戰2場比賽的LNG，RNG算是以逸待勞，不僅有更充裕的時間研究對手的戰術及角色池，同時又能練習新角色來應付對手的B／P，對他們來說非常有利，看好RNG能拿下勝利。

推薦投注：

不讓分－皇族RNG

讓分－皇族RNG（讓1.5局）

8/20(五) 17:00 WE戰隊@RA戰隊

WE在季後賽的第1輪及第2輪分別對上OMG戰隊及BLG，兩場比賽皆以直落3的局數（季後賽採BO5即5局3勝制）拿下勝利，上路「呼吸哥」Breathe前場與BLG的比賽，個人拿下18／8／23、KDA指標5.1的成績，完全宰制上路；加上位於關鍵輸出位置的中路Shanks及下路Elk，兩人在季後賽也是越打越順手。另一方面，例行賽戰績排名第3的RA，要想拿下季後賽的首勝，關鍵還是要看選手中路FoFo及打野Leyan兩人的表現，從例行賽RA的表現來看，FoFo的表現甚至比WE的Shanks來得更好，平均每局打出3.2／1.5／5.5（最近10局）、KDA指標5.8的成績，表現亮眼，但可惜Leyan的表現就顯得太過極端，不是大好就是大壞，當Leyan能成功壓縮對手英雄的發育空間時，RA多半都能取得不錯的賽果，但其過於衝動的打法，卻也常給對手製造反攻的機會，反而將勝利拱手讓人。本場比賽，Leyan的狀態是個未知數，反觀WE在季後賽中越打越順，看好他們能拿下勝利。

推薦投注：

不讓分－WE戰隊

大小－大4.5（局）