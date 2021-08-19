ROG玩家共和國於18日晚間《ROG x Alan Walker: Join the Republic Join the Walkers》全球發表會，與知名天才電音DJ－Alan Walker共同宣布聯名新機「ROG Zephyrus G14 AW SE」開賣！

《ROG x Alan Walker: Join the Republic Join the Walkers》全球發表會

ROG Zephyrus G14 AW SE搭載最新八核心AMD Ryzen 9 5900HS處理器與NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti顯示卡，將強大運算能力納入14吋輕薄機身；由ROG獨創設計力出發，疊加電音潮流，打造滿滿驚喜，Alan Walker表示：「與ROG玩家共和國合作設計筆電，讓我感到非常自豪！終於能向全世界展現我們籌備已久的ROG Zephyrus G14 AW SE！」

「ROG Remix混音盒」內建18種獨家音效，供玩家創作專屬音樂，Alan Walker更於發表會上直接用其進行表演。（ROG提供／黃慧雯台北傳真）

盛裝ROG Zephyrus G14 AW SE的壓克力外箱為此次最大亮點，在連接筆電後化身「ROG Remix混音盒」，內建18種獨家Alan Walker音效，供玩家創作專屬音樂，Alan Walker更於發表會上直接用其進行表演！ROG Zephyrus G14的動態編程LED顯示器，則從原先的白光改為Alan Walker招牌「幽靈藍」，並具備專屬燈效，亦會隨著節奏變化，與灰色機身相映出獨特氛圍。A件設計嵌入Alan Walker元素布織飾帶，其中一條採用反光文字；PVD電鍍銘牌刻製ROG/AW雙logo與Alan Walker簽名。

ROG Zephyrus G14 AW SE附贈ROG x Alan Walker筆電套、聯名棒球帽及襪子，粉絲不容錯過。（ROG提供／黃慧雯台北傳真）

打開上蓋代表著Alan Walker的「黑、藍、深灰、淺灰」4色鍵帽現於眼前，「A」和「W」按鍵上還印有AW logo；ROG Zephyrus G14 AW SE內建Alan Walker專屬開機音效及桌布，為每次開機創造魔幻時刻；附贈ROG x Alan Walker筆電套、聯名棒球帽及襪子，對粉絲來說很具收藏價值。

ROG Zephyrus G14 AW SE視聽表現亮眼，配備QHD 120Hz螢幕，具備100% DCI-P3色域、通過Pantone認證；4顆揚聲器包含雙重低音喇叭、採Dolby Atmos技術，沉浸感十足；內建雙向式AI降噪功能，確保遊戲通訊、遠端會議皆清晰。搭載Arc Flow風扇，運用液態金屬散熱技術，效能不設限；支援Type C PD充電，告別電源線限制。ROG Zephyrus G14 AW SE，建議售價NT$59900。