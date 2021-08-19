阿富汗情勢國際高度關注，在台灣也引起諸多討論，總統蔡英文昨喊話，台灣唯一的選項就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心。前空軍副司令張延廷也說，台灣現在最需要的是「團結」，而為什麼我們無法團結，政府要負最大的責任。

蔡英文昨在臉書表示，自己不作為，只依賴別人的保護，或仰賴沒有價值做基礎，且對台灣不放棄用武力的人一時的善意或施捨，都不是我們的選項。她並提到，63年前的823金門戰役，當時為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明。

阿富汗事件在台灣引發熱議。（圖／美聯社）

對此，前空軍副司令張延廷今（19）日在廣播節目「POP撞新聞」中表示，千外不要相信外力，靠山山會倒、靠人人會跑，靠外力都不會有好下場，從古到今都這樣，完全要靠自己。他並問，「我們團結嗎？台灣2350萬人團結嗎？」主持人黃暐瀚回答「目前沒有」。

至於為什麼沒辦法團結？張延廷認為，政府要負最大的責任，因為政府沒有做好，反而一直攻擊在野黨，「台灣現在最需要的，不是槍砲彈藥，台灣現在最需要的，是團結」，買再多武器都沒有用，重點是要團結才有戰力。

黃暐瀚也在臉書表示，張延廷的一席話，深得他心。黃暐瀚呼籲藍營不要懷疑綠營保衛台灣的決心，綠營也不要嘲諷希望避戰的台灣人，政治對立太多年了，真的不用等對岸打過來，台灣人不團結自己先毀了。而他也知道，團結談何容易，雖不容易，但卻是眼前台灣最重要的事。