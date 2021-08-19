桃園市新建工程處27歲李姓承辦人負責1999檢舉業務，但去年卻將有檢舉人姓名、手機的檢舉內容傳到新工處內部Line群組，遭其他人檢舉。檢方認為，她明知不得透露陳情來源及案件編號，不過考量所生危害非鉅，給予緩起訴處分，並向公庫繳交3萬元。

檢方調查，27歲李姓女子2016年至桃園市新建工程處擔任土木科臨時人員，負責重大工程建設業務計畫及測量、其他臨時交辦事項、研考及桃園市政府信箱分派至新工處檢舉業務，屬於有法定職務權限之公務員，明知道處理陳情案件時，應依「桃園市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點」第6點第1項規定，不得透露陳情來源及案件編號等相關資料。

但是去年9月7日下午，李女將有檢舉人資料的檢舉案件，以複製貼上方式，傳到有20人的工作群組，告知土木科同事此事。但此舉洩漏陳情內容予該群組，導致檢舉人姓名、手機外流。

檢方認為，李女一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序，應有所警惕，考量行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，給予緩起訴。

新工處表示，本案唯檢舉人使用1999檢舉廠商偷工減料，但查證後檢舉並非實情。李姓承辦人為時效性才將內容截圖，詢問是否為該科業務，但一時不察，才揭露檢舉人資訊。新工處說，政風將持續辦理法令宣導課程，並加強保密及個資維護宣導，並針對新進員工報到時提供保密及廉政倫理規範宣導資料，以避免發生類似情事。