本土疫情趨緩，行政院研擬推出振興五倍券，盼刺激消費帶動經濟效益，不過，在野黨質疑印製五倍券及行政成本逾22億元，主張發券不如發現金，省時、省錢又便利。對此，行政院發言人羅秉成表示，發現金不見得成本比發振興券低，如果央行庫存不足，仍是要印現金，兩者無法相提並論，對比之下，振興券比起現金更能帶動經濟效益。

對於在野黨主持發現金紓困兼振興，行政院卻堅持要發振興券，遭批評浪費行政成本，羅秉成今說明，關於振興券成本，雖然看起來發現金成本最低，但實際上如果要發1千多億現金，恐怕也需要印製現金的成本，這只是做個比方，並非將兩者相提並論。

對於發放五倍券優於發現金，羅秉成說明，五倍券相較現金有流通期限，如果發放現金，比較沒有辦法達到捲動經濟的效果。

羅秉成說，根據國發會研究，去年推行三倍券政策，成功帶動上千億的經濟效益，相信五倍券創造的經濟效益會更大，對比成本支持，還是值得用五倍券去創造更多經濟效益。

外傳，行政院原本今日行政院會後記者會將公布五倍券方案，但臨時喊卡，是否規畫上碰到困難，羅秉成回應，全民免費領取五倍券方案，經蘇揆與執政黨立委開會溝通後有高度共識，政府正在以去年經驗，研擬帶動經濟效益的加碼政策，相關方案仍在討論彙整中，尚未決定要對外，等到內部討論完整定案後，會再對外說明。