國內疫情趨緩，離島澎湖縣決議即日起入境不再快篩。連江縣疫情指揮中心表示，多數民眾認為馬祖能守住交通出入口，就能阻卻疫情於境外，會持續維持入境快篩，民眾若可出具完成2劑疫苗接種後14天以上的黃卡證明，則可免入境快篩。

連江縣疫情指揮中心表示，澎湖即日起入境免快篩、取消餐廳隔板等放寬措施馬祖與金門政策同步，暫時不跟進。

仍會持續維持入境快篩，旅客除了檢附3日內快篩或PCR陰性報告以外，只要出具完成兩劑疫苗接種後14天以上的黃卡證明，皆可免入境快篩，持續呼籲民眾配合快篩。