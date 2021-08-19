台電大樓群聚感染擴大，陸續出現3名確診者，今天再增一人確診，為確診孕婦員工的家人，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，是一位很小的小朋友，正在讀幼兒園，同班11名小孩、2名老師列居家隔離，幼兒園停課3天、消毒，「剛剛才知道，會列在明天的案號」，總計台電群聚案擴大至4人確診。

台電大樓爆發群聚事件，台電總管理處18日針對大樓所有人員全面進行普篩，一人快篩陽性、PCR結果陰性，而孕婦親密家人中，一名讀幼兒園的小小孩確診。（資料照，台電提供）

陳時中表示，昨天(18日)晚上台電大樓出現一例快篩陽性個案，今天PCR檢驗結果陰性，雖然大樓沒有增加的個案，但新增1名台電大樓孕婦員工的家人確診，是一名讀於幼兒園的小朋友，目前幼兒園已經停課，這是剛剛才知道的，還沒列案號，會列為明日的案號中。該小朋友曾在8月16日前往上課，同班11名小朋友，2名老師都居家隔離，學校也進行消毒。

針對台電大樓群聚是否會基因定序？陳時中表示，針對群聚案件都會進行基因定序。至於台電群聚案感染源，他表示，7月21日發病、7月23日確診的21樓個案時間較長，看起來有其他接觸者，而7樓最早發病者及孕婦在同一層樓，可能有相關，不過要等到明早全部PCR檢驗完成，樣態才會更清楚。昨日7樓的民眾除隔離者之外，其餘都進行PCR採檢，目前為止都是陰性。