新北市鶯歌陶瓷博物館迎上潮流，結合鶯歌燒器皿，推出「我的鶯式食尚」三部曲影片，示範最新的創意飲品、冰品和點心的做法和食譜，讓民眾不僅吃得美味，也能學習如何擺盤。（蔡雯如攝）

防疫生活民眾都在家中大展廚藝，新北市鶯歌陶瓷博物館迎上潮流，結合鶯歌燒器皿，推出「我的鶯式食尚」三部曲影片，示範最新的創意飲品、冰品和點心的做法和食譜，讓民眾不僅吃得美味，也能學習如何擺盤。

陶博館指出，「我的鶯式食尚」三部曲影片是由館員自製，首部曲「可愛教主—果醬紅茶vs鍋煮奶茶」，使用幸福漁人創意馬克杯，民眾可以將茶包掛在茶杯陶偶的釣竿上，再加入新鮮果醬調味。另外，二部曲「高冷酷帥—芒果冰」將示範製作民眾喜愛的芒果冰，擺放在晶鍛花紋、青花彩繪的陶作上，看起來格外泌涼消暑。

最後的三部曲則是法國知名甜品「低調奢華—舒芙蕾」，結合以鎏金表現梅花的「四季鎏金盤」或以臺灣造型的「蘭花臺灣瓷盤」搭配，創造中西合併的時尚美味。

陶博館館長吳秀慈表示，現在社會講求品質格調，要滿足味覺與視覺的雙重享受，「我的鶯式食尚」三部曲，除了揭開食譜與食器聯創的秘辛，也運用簡單、易取得的材料，讓民眾在家也能輕鬆料理，系列影片將在陶博館粉絲專頁

https：／／www.facebook.com／YCMuseum 陸續上架播出，歡迎有興趣的人收看。陶博館文化商品店「陶品集」，即日起至10月31日推出鶯歌燒指定商品折扣優惠，歡迎喜愛鶯歌燒的人電洽02-8677-2727分機614洽詢。