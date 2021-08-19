8月20日木星將抵達「衝」的位置，南瀛天文館20日晚間7點30分至9點會進行線上觀測直播活動。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

觀看木星絕佳的時機即將到來，8月20日木星將抵達「衝」的位置，表示太陽、地球、木星3個天體排成一直線，此時即是木星的最佳的觀測位置，看起來最亮且最大。

在木星衝的前後數周，非常容易觀察木星，在傍晚太陽西落後，木星即會從東方地平線升起，直到凌晨日出時才落下，整個晚上都可以看到它。木星衝時視星等達-2.9等，可以用肉眼直接看到，若利用天文望遠鏡觀測即可看到美麗的木星條紋以及木星的伽利略4大衛星。

今年夏季是太陽系兩大行星「土星」及「木星」的最佳觀測的季節，土星衝發生於8月2日、木星衝發生於8月20日，而在整個8月，土星位於摩羯座；木星則由寶瓶座移往摩羯座，在這兩個星座內較無明顯亮星，土星與木星為該天區最亮的星體，很容易分辨出兩者的所在。

南瀛天文館每周六夜間開放望遠鏡觀測，近幾個月皆可親眼目睹土星、木星的身影，而在木星衝當天(8月20日)晚間7點30分至9點會進行線上直播活動，利用天文望遠鏡帶大家觀看木星以及土星的影像，歡迎民眾前往天文館Youtube頻道一同參加。

另8月21日星期六晚間6點至9點南瀛天文館現場舉行木星衝小講座以及望遠鏡觀測活動，本次活動因配合防疫措施採線上預約報名，現場將採行實聯制及容留人數的管控，有興趣的民眾歡迎踴躍報名，一起來南瀛天文館觀賞美麗的盛夏行星季，更多消息請至南瀛天文館官網查詢。