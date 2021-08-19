第六輪高端疫苗昨加開20至35歲民眾預約，下午4點開放僅1小時就湧入8.2萬人。中央流行疫情指揮中心今天公布最新數據，截至下午1點已有16萬3996人完成預約，佔符合預約資格人數的55.63％。

第六輪加開預約從昨天下午4點開始至今天下午1點，開放還不到一天，就吸引半數符合資格民眾完成預約。第六輪加開預約開放20歲以上、已於8月13日中午12點前意願登記的民眾預約，共有29.4萬人符合資格。

第六輪加開預約踴躍，但目前通過封緘檢驗的高端疫苗數量僅61.4萬劑，是否可能面臨不足的情況？指揮官陳時中表示，數量是根據以往經驗值去估算，如果超過61萬多人預約，還有備用的疫苗，應該會有通過，到時候可以拿出來用。

原本第六輪預約截止時，36歲以上民眾預約比率不到7成，相較之下20至35歲預約情況相當踴躍。陳時中表示，一方面因為36歲以上有其他疫苗可選擇，另一方面「年輕人資訊相對比較豐富，可以選擇對自己最好的選擇。」

指揮中心表示，自8月18日16時至8月20日12時止增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲（即2001年8月23日以前出生）的民眾」預約；此次增加開放對象同樣預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。