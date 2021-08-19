最近在足壇出現了一則讓人震驚的消息，挪威足球超級聯賽球隊白蘭恩俱樂部傳出集體性愛趴，其中包含12名球員和7名女性，並在過程中集體吸毒，更可怕的是事後有女子向警察通報她遭到強姦，目前警方已對此案件展開調查，此事件也大大影響到白蘭恩這支球隊的聲望。

Ooft check this out! 12 Brann players got drunk and had sex with women at their stadium then ran across the pitch naked. 😂😂😂



It all got caught on camera and the players are facing punishment which might mean not playing on Sunday against Sandefjord.https://t.co/lQHswxUQFc — 🎩 Andy’s Football Tips (@AndyRobsonTips) August 12 2021

據挪威當地媒體《卑爾根時代報》指出，此前白蘭恩在一場熱身賽中獲得勝利，接著12名球員就邀請7名女性進入球場更衣室和草坪，先是一陣飲酒狂歡，接著有人開始吸食毒品，最後演變成性愛派對，直到第二天凌晨5點才结束，而有一名女性報警稱自己在派對中被強姦。

白蘭恩球員此行為除違反防疫規則，更涉嫌犯罪，白蘭恩球隊高層也承諾會協助警方調查此事，總教練霍恩蘭德(Eirik Horneland)表示：「不幸的是，我當時離開球場回家了，我真希望自己能再多等幾分鐘，那樣我就可以了解所有發生的事情了！」

而本隊在周三已對球員進行過藥檢，不過這次是採意願參加，總教練霍恩蘭德表示：「有些球員已接受測試，希望參加派對的那些人盡快站出來承認，並聯合發表聲明，他們做出違規行為，對俱樂部和規則非常不尊重，我感到抱歉，這件事令人作嘔。」

白蘭恩這支挪威球隊從1908年開始成立，主場位於挪威的卑爾根，它們在2007年曾拿下過聯賽冠軍，是挪威小有名氣的球隊，也曾在1996/97球季踢進歐洲盃8強，2004拿下挪威超級聯賽第三名，2006拿下第二名，2007則是冠軍隊，不過在2007年後就不再是聯賽強權。另外他們本季戰績也很差，此事件可能將重創球團的未來。

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