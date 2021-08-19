國民黨今揭露17名ACIP委員中有4人承接高端疫苗研究計畫，總經費達1400萬元，其中前衛福部長林奏延就承接2案，總經費達1200萬，更指他過去衛福部長的身分，加上一路相挺高端，像是拿錢辦事的門神。中央流行疫情指揮中心今天表示，ACIP委員與食藥署審查疫苗的委員不同，只要有充分揭露、並盡到迴避責任即可，沒有利益衝突問題。

衛福部長陳時中表示，ACIP委員在審查高端疫苗納入公費接種平台時，其實都有充分迴避，疫情監測組組長周志浩解釋，當初召開會議時，所有與高端相關的委員都有盡到迴避，沒有問題。