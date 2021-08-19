住在二水山腳路旁的老農民也說，以前獼猴多半在山區吃龍眼，現在已經逐漸往山下移動，今年甚至蔓延到山腳路來。（吳建輝攝）

住在二水山腳路旁的老農民也說，以前獼猴多半在山區吃龍眼，現在已經逐漸往山下移動，今年甚至蔓延到山腳路來。（吳建輝攝）

今年龍眼產量因為上半年大旱、下半年大雨，導致龍眼偏小產量不好，讓需要龍眼大果才能烘焙的龍眼乾受到影響。（吳建輝攝）

今年龍眼產量因為上半年大旱、下半年大雨，導致龍眼偏小產量不好，讓需要龍眼大果才能烘焙的龍眼乾受到影響，這還不是最慘，彰化二水八卦山脈獼猴成群下山，從龍眼未熟吃到熟果，讓農民沒有龍眼可收，只能到隔壁南投購買，才有龍眼製作龍眼乾。

二水農民賴清吉已經烘焙龍眼乾70多年，他種植2甲地的龍眼與荔枝，今年幾乎都被獼猴吃光，山上吃完的甚至跑到山下來，連住家門口的龍眼也遭殃，通常清晨四五點成群結隊下山，一次40、50隻，看到人出來驅趕才跑回山上。

83歲的賴清吉表示，以前採收自家的龍眼就夠供應顧客，但今年因為氣候影響，加上迷後肆虐，自己的龍眼園根本沒有龍眼可以採收，只能到南投中寮採購，不然根本沒有龍眼可以烘焙，「生吃已嫌不足，哪有多餘的可以曬乾？」

而住在二水山腳路旁的老農民也說，以前獼猴多半在山區吃龍眼，現在已經逐漸往山下移動，今年甚至已經蔓延到山腳路來，他趕緊趁空檔將龍眼採收，不然又被獼猴吃去，他就沒有龍眼可以烘焙了。

源泉村長張鈞雲表示，獼猴受到保護，農民只能不斷驅趕，就連種在社區裡的龍眼也常常被獼猴偷吃，但龍眼被獼猴吃掉不算農損，沒有相關的補償或補助，可憐的只有農民，也希望有關單位可以注重這塊，幫助真正需要幫助的人。